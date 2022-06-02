Экс-полицейского отправили в колонию за убийство школьницы

В четверг, 2 июня, суд Самарской области вынес приговор теперь уже бывшему полицейскому Антону Безчетвертеву.

Напомним, 29 июля 2021 г. в пос. Петра Дубрава обнаружили труп 15-летней Е. с множественными ножевыми ранениями шеи. Как установили следователи, ее сбил на Toyota RAV4 Безчетвертев. Чтобы скрыть ДТП, полицейский нанес ей пять ударов ножом в шею. Девушка умерла.

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Гособвинитель запросил для Безчетвертева 19 лет колонии строго режима, а также настаивал на лишении звания и штрафе 5 млн руб. в пользу отца погибшей.

Безчетвертев сначала признавал вину. Но потом от своих слов отказался. По новой версии самого Безчетвертева, он ехал на Toyota в пос. Петра Дубрава, в какой-то момент показался силуэт. Он кого-то задел или сбил. А потом увидел лежащую раненую девушку. Со слов Безчетвертева выходит так, будто он сбил кого-то, кто хотел убить девушку. Этот кто-то куда-то исчез, а Безчетвертев хотел помочь пострадавшей, и в этот момент его увидели свидетели. Впрочем, в эту версию не поверили.

"Суд считает доказанной вину Безчетвертева и не видит противоречий в представленных доказательствах. Предварительное расследование проведено в полном соответствии с законом", - постановил суд.

Также суд учел показания свидетелей, которые видели, как Безчетвертев сидит на убитой девушке и производит определенные манипуляции.

"Оснований полагать, что к убийству девушки причастно иное лицо, нет", - указали в итоге в приговоре.

Безчетвертеву учли явку с повинной, а также способствование раскрытию преступления на начальном этапе. Отягчающим признали совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел вопреки присяге. Учли и то, что полицейский скрывал улики, дискредитировал своими действиями звание полицейского.

В результате Безчетвертева приговорили к 19 годам колонии строгого режима. С него также взыщут 3 млн рублей в пользу родственников убитой.