Экс-полицейского отправили в колонию за убийство школьницы

В четверг, 2 июня, суд Самарской области вынес приговор теперь уже бывшему полицейскому Антону Безчетвертеву.
Напомним, 29 июля 2021 г. в пос. Петра Дубрава обнаружили труп 15-летней Е. с множественными ножевыми ранениями шеи. Как установили следователи, ее сбил на Toyota RAV4 Безчетвертев. Чтобы скрыть ДТП, полицейский нанес ей пять ударов ножом в шею. Девушка умерла.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Гособвинитель запросил для Безчетвертева 19 лет колонии строго режима, а также настаивал на лишении звания и штрафе 5 млн руб. в пользу отца погибшей.
Безчетвертев сначала признавал вину. Но потом от своих слов отказался. По новой версии самого Безчетвертева, он ехал на Toyota в пос. Петра Дубрава, в какой-то момент показался силуэт. Он кого-то задел или сбил. А потом увидел лежащую раненую девушку. Со слов Безчетвертева выходит так, будто он сбил кого-то, кто хотел убить девушку. Этот кто-то куда-то исчез, а Безчетвертев хотел помочь пострадавшей, и в этот момент его увидели свидетели. Впрочем, в эту версию не поверили.
"Суд считает доказанной вину Безчетвертева и не видит противоречий в представленных доказательствах. Предварительное расследование проведено в полном соответствии с законом", - постановил суд.
Также суд учел показания свидетелей, которые видели, как Безчетвертев сидит на убитой девушке и производит определенные манипуляции.
"Оснований полагать, что к убийству девушки причастно иное лицо, нет", - указали в итоге в приговоре.
Безчетвертеву учли явку с повинной, а также способствование раскрытию преступления на начальном этапе. Отягчающим признали совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел вопреки присяге. Учли и то, что полицейский скрывал улики, дискредитировал своими действиями звание полицейского.
В результате Безчетвертева приговорили к 19 годам колонии строгого режима. С него также взыщут 3 млн рублей в пользу родственников убитой.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.