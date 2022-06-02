В Самаре задержали предполагаемого взяточного посредника

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении иностранца. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 18 апреля 2022 г. подозреваемый получил от знакомого 30 тыс. руб. - часть от взятки 184 тыс. рублей. Деньги предназначались за прекращение выдворения и оформление разрешения на временное проживание.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне