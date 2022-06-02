Главбуха Самарского бизнес-инкубатора будут судить за мошенничество

В Самаре отправили в суд уголовное дело главбуха МКУ "Самарский бизнес-инкубатор". Женщину обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, главбух фиктивно трудоустроила женщину на должность бухгалтера. Фактически новая работница ничего не делала, а ее заработная плата шла обвиняемой. В результате организации был нанесен ущерб более 553 тыс. рублей.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне