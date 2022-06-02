Главбуха Самарского бизнес-инкубатора будут судить за мошенничество

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В Самаре отправили в суд уголовное дело главбуха МКУ "Самарский бизнес-инкубатор". Женщину обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.