Прокуратура: ФКР подделал протокол собрания жильцов для продления сроков ремонта

В Шигонском районе Самарской области после прокурорской проверки возбудили уголовное дело из-за махинаций с капремонтом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2021 г. должен был состояться ремонт фасада дома на ул. Советской, 169 в с. Шигоны. Фонд капитального ремонта не выполнил свои обязательства и перенес срок работ на 2023 г. на основании согласия собственников жилья.

При этом, как обнаружило надзорное ведомство, протокол собрания собственников был фиктивным. Подписи на документе от 25 мая 2021 г. не принадлежат владельцам недвижимости. Зато его подписали люди, которые продали свои квартиры еще в 2018 году.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").