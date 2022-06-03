Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области

В воскресенье, 5 июня, во Всемирный день окружающей среды жители Самарской области смогут принять участие в Марафоне зеленых дел. Желающие приглашаются поучаствовать в уборке территории Ботанического сада.

Инициатива проведения Всероссийского марафона зеленых дел была предложена в конце мая на молодежном экологическом форуме "Экосистема" генеральным директором АНО "Сад Памяти" Ольгой Степченко. Она призвала волонтерские организации, общественные объединения и корпоративных волонтеров присоединиться к серии экологических акций во Всемирный день окружающей среды.

По данным АНО "Сад Памяти", в рамках экологических проектов в России ежегодно проходят тысячи мероприятий, в которых участвуют свыше 5 млн волонтеров. Привлечение большего числа людей со всей страны поможет сформировать экологически осознанное сообщество, а также объединить государство, бизнес и самих граждан ради достижения национальных целей развития.

"Присоединяйтесь к акции "Марафон зеленых дел", фотографируйтесь и выкладывайте самые яркие моменты с хештегом #МарафонЗеленыхДел", - призывают организаторы.

Сбор участников в 10:00 у входа в Ботанический сад. Вход свободный, 0+