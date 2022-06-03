АвтоВАЗ частично продлил простой на автосборочном производстве

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АвтоВАЗ введет простой с 6 по 10 июня включительно на подразделениях, занятых производством автомобилей семейства на платформе В0 и Niva, сообщает профсоюзная организация предприятия. Это связано с отсутствием комплектующих изделий.