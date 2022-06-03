Открытие Авто": кроссоверы BMW продавались весной 2022 года быстрее любых других премиальных автомобилей с пробегом

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие") и агрегатора Haraba проанализировали средние сроки продажи, цены и количество предложений наиболее популярных премиальных кроссоверов с пробегом за три весенних месяца 2022 года. Быстрее других на рынке находили новых владельцев вседорожники BMW X3 — за 15 дней, дольше из SUV — Land Rover Range Rover — 26 дней. При этом из премиальных машин всех классов дольше других на рынке задерживался Mercedes-Benz S-класса — 31 день.

Перманентный рост цен и относительно высокая инфляция побуждают клиентов использовать автомобиль не только как транспортное средство, но и как инвестицию. А очень серьезное, иногда более чем двукратное, подорожание новых машин в нашей стране только за последние три года делают такую инвестицию более выгодной, чем можно было рассчитывать изначально. Нередки ситуации, когда дефицит приводил к тому, что относительно "свежие" трех-четырехлетние машины продавались этой весной порой дороже, чем были куплены новыми. В то же время, когда речь идёт о дорогих (от пяти миллионов рублей) премиальных кроссоверах, владельцу особенно важно понимать, как долго его машина может "зависнуть" на классифайдах и знать среднюю цену похожих моделей на рынке, чтобы не продешевить.

По данным экспертов "Открытие Авто" и агрегатора Haraba, в топ-10 наиболее быстро реализуемых подержанных кроссоверов весной 2022 года попали модели шести премиальных марок. Из них быстрее других новых владельцев находили BMW X3 (поколение G01) — за 15 дней, при средней цене на рынке в 5,635 миллиона рублей. Второе и третье места также заняли баварские модели: BMW X7 (поколение G07), реализуемый в среднем за 16 дней по цене в 11,527 миллиона рублей, и BMW X5 (G05) — 17 дней, 9,77 миллиона рублей. Причем последний автомобиль оказался лидером по общему количеству предложений на рынке в традиционно самом популярном регионе сбыта для любой марки в России — Москве и Подмосковье. Всего весной 2022 года на агрегаторах были размещено 356 предложений по этой модели.

Сразу за "баварцами" расположился самый большой кроссовер марки из Штутгарта — Mercedes-Benz GLS. Он в среднем находил нового владельца за 20 дней, при средней цене в 5,929 миллиона. Не первое десятилетие любимый в России "японец" — Toyota Land Cruiser 200 — оказался на пятом месте рейтинга. При цене 8,059 миллиона рублей его обычно продавали за три недели.

Владелец Porsche Cayenne может рассчитывать на то, что SUV третьего поколения при средней цене в 11,334 миллиона рублей будет реализован за 22 дня. Чуть дольше задерживаются на рынке два других "немца" — BMW X6 (F16) — 23 дня при цене в 5,66 миллиона рублей и Mercedes-Benz GLE — 24 дня при цене в 9,81 миллиона рублей. В список лучших по среднему сроку продажи попал и Lexus LX (III) — 24 дня при цене в 10,97 миллиона рублей. Наконец, замкнул топ-10 английский аристократ — Land Rover Range Rover (IV) — 26 дней и 5,57 миллиона рублей.

В целом среди всех машин премиального класса дольше других этой весной на рынке задерживался седан Mercedes-Benz S (W222). При средней цене в 8,35 миллиона рублей его приходилось продавать не менее месяца — 31 день.

Отсутствие прямых поставок новых премиальных английских, германских и японских кроссоверов будет и дальше помогать поддерживать популярность и скорость оборачиваемости на вторичном рынке премиальных моделей. По уровню престижа и комфорта они по-прежнему располагаются на недосягаемой высоте для автомобилей из других стран. Однако не только покупка, но и содержание этих машин становятся все более дорогим удовольствием. А значит, их предложение на вторичном рынке по-прежнему будет редкостью.