16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Предприятия отдельных отраслей получат льготу при расчете арендной платы Росимущество лишает компанию, аффилированную замминистра РФ, аэропорта в Смышляевке Бизнес-омбудсмен Эдуард Харченко: "Административное давление на бизнес существенно снизилось" Более 10 компаний региона включены в федеральный список системообразующих предприятий Спорткомплекс "СОК Красная Глинка" теряет земли

Государство и Бизнес Экономическая политика

За первый квартал 2022 года в экономику региона инвестировано более 63 млрд рублей

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 195
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов озвучил результаты первого квартала по ключевому экономическому показателю для региона - инвестициям в основной капитал.

"По результатам работы за первый квартал Самарская область обеспечила привлечение инвестиций в основной капитал на уровне 63,9 млрд рублей, превысив показатели первого квартала прошлого года, который был рекордный по динамике роста (более 56% или 57,6 млрд руб.), что подтверждает высокие темпы развития экономики. Наша задача - вместе с крупнейшими предприятиями региона, субъектами малого и среднего предпринимательства сохранить этот темп и дальше развивать бизнес, используя новые ниши и обеспечивая стабильное развитие экономики", - рассказал министр.

Основные объемы инвестиций направлены на развитие обрабатывающих производств, в добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, транспорт и связь. Инвестиции в обрабатывающие производства сосредоточены преимущественно в химическом производстве, нефтепереработке и автомобилестроении, производстве транспортных средств и оборудования.

В регионе реализуются масштабные инфраструктурные проекты, в том числе строительство мостового перехода через Волгу, запуск железнодорожной ветки к Особой экономической зоне "Тольятти", которые дадут новый импульс развитию данной преференциальной территории, будут способствовать привлечению новых инвесторов.

В результате реализации инвестиционных проектов к концу 2022 года в Самарской области планируется открыть более 20 новых производств.

"Работа над улучшением инвестиционного климата в Самарской области - абсолютный приоритет. Недавно опубликованный Национальный рейтинг административного давления, где регион в очередной раз показал хорошую динамику роста, поднявшись за год с 34 на 22 место, - результат кропотливой работы  всех органов власти, важную роль во взаимодействии с ведомствами Роструда, Роспотребнадзора, МЧС, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора и ГЖИ сыграла областная прокуратура и лично прокурор Самарской области Сергей Берижицкий. Благодаря независимой оценке экспертов Национального рейтинга, мы наглядно видим, как снижается административная нагрузка на бизнес. Эту задачу ставил перед нами губернатор Дмитрий Азаров", - добавил Дмитрий Богданов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3