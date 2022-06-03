За первый квартал 2022 года в экономику региона инвестировано более 63 млрд рублей

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов озвучил результаты первого квартала по ключевому экономическому показателю для региона - инвестициям в основной капитал.

"По результатам работы за первый квартал Самарская область обеспечила привлечение инвестиций в основной капитал на уровне 63,9 млрд рублей, превысив показатели первого квартала прошлого года, который был рекордный по динамике роста (более 56% или 57,6 млрд руб.), что подтверждает высокие темпы развития экономики. Наша задача - вместе с крупнейшими предприятиями региона, субъектами малого и среднего предпринимательства сохранить этот темп и дальше развивать бизнес, используя новые ниши и обеспечивая стабильное развитие экономики", - рассказал министр.

Основные объемы инвестиций направлены на развитие обрабатывающих производств, в добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, транспорт и связь. Инвестиции в обрабатывающие производства сосредоточены преимущественно в химическом производстве, нефтепереработке и автомобилестроении, производстве транспортных средств и оборудования.

В регионе реализуются масштабные инфраструктурные проекты, в том числе строительство мостового перехода через Волгу, запуск железнодорожной ветки к Особой экономической зоне "Тольятти", которые дадут новый импульс развитию данной преференциальной территории, будут способствовать привлечению новых инвесторов.

В результате реализации инвестиционных проектов к концу 2022 года в Самарской области планируется открыть более 20 новых производств.

"Работа над улучшением инвестиционного климата в Самарской области - абсолютный приоритет. Недавно опубликованный Национальный рейтинг административного давления, где регион в очередной раз показал хорошую динамику роста, поднявшись за год с 34 на 22 место, - результат кропотливой работы всех органов власти, важную роль во взаимодействии с ведомствами Роструда, Роспотребнадзора, МЧС, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора и ГЖИ сыграла областная прокуратура и лично прокурор Самарской области Сергей Берижицкий. Благодаря независимой оценке экспертов Национального рейтинга, мы наглядно видим, как снижается административная нагрузка на бизнес. Эту задачу ставил перед нами губернатор Дмитрий Азаров", - добавил Дмитрий Богданов.