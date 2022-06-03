Жителя Самарской области будут судить за покушение на жизни трех женщин

В Самарской области в суд отправили уголовное дело о покушении на убийство трех женщин. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 16 февраля 2022 г. пьяный 32-летний житель с. Нижнее Санчелеево пришел к знакомой, потому что думал, что там же находится его гражданская супруга. Хозяйка дома потребовала уйти из ее двора, но мужчина отказался и ударил ее ножом. На крики пострадавшей выбежала еще одна женщина. Злоумышленник схватил ее за шею и замахнулся ножом, но его остановила вмешавшаяся в конфликт гражданская супруга. После этого мужчина набросился на нее, сбил с ног и ударил ножом в грудь. Убить жертв сельчанин не успел из-за их сопротивления.