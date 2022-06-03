Жителя Красноярского района будут судить за инцидент с нарушением техники безопасности

В Красноярском районе Самарской области завершилось расследование уголовного дела работника ООО "Агро-Сервис", обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, заведующий током (складом) допустил электрогазосварщика к работам по реконструкции зерноочистительного комплекса. При этом сварщик не был обучен безопасным методам работ на высоте и не имел страховочного оборудования. В результате мужчина упал в завальную яму с высоты 4,8 м и получил тяжкие травмы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.