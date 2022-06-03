Жителя Красноярского района будут судить за инцидент с нарушением техники безопасности

В Красноярском районе Самарской области завершилось расследование уголовного дела работника ООО "Агро-Сервис", обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, заведующий током (складом) допустил электрогазосварщика к работам по реконструкции зерноочистительного комплекса. При этом сварщик не был обучен безопасным методам работ на высоте и не имел страховочного оборудования. В результате мужчина упал в завальную яму с высоты 4,8 м и получил тяжкие травмы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне