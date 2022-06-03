Участница от Самарской области вошла в число победителей конкурса "Лига Лекторов" общества "Знание"

В четверг, 2 июня, в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса "Лига Лекторов", организованного Российским обществом "Знание".

На торжественной церемонии выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, он поздравил участников финала конкурса и отметил, что второй сезон стал гораздо более массовым, более конкурентным: если в первом участвовало свыше 2,5 тысячи человек, то во втором - более пяти тысяч.

От Самарской области в ТОП-50 лекторов страны вошла Екатерина Снигирь. Екатерине 23 года, она член общественного совета при министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, координатор образовательной программы "Капитаны" в Самаре, менеджер проектного управления и грантополучатель проекта "Молодежь России".

Екатерина уже четыре года работает со старшеклассниками и первокурсниками по вопросам профориентации, предпринимательства и социального проектирования. Она видит, как ребята теряются при выборе будущего или вообще разочаровываются в образовании, а потому старается помочь сделать выбор, получить основные компетенции - предпринимательское мышление и проектный менеджмент. Эти темы Екатерине понятны, поскольку касаются ее основной деятельности: она также является предпринимателем.

Сергей Кириенко рассказал об особенностях проведения второго сезона и планах на следующий. Например, в этом сезоне впервые была реализована система наставничества: победители прошлого сезона помогали конкурсантам в подготовке к выступлениям. В дальнейшем этот институт будет развиваться и, безусловно, станет востребован в новом направлении конкурса - "Школьной Лиге Лекторов" для ребят, которые хотят реализовать себя в просвещении. Отборочные этапы стартуют уже летом на базе летних лагерей. Осенью учебные заведения выберут лучшего лектора среди учеников. На следующем региональном этапе будут отобраны лучшие для соревнования в полуфинале. Полуфинал пройдет во всех федеральных округах, и пять участников от каждого отправятся на финал в Москву, где будут выбраны 20 победителей.

Основной конкурс "Лиги Лекторов" также изменится: решено увеличить продолжительность конкурса до года вместо полугода, что даст возможность всем конкурсантам проявить себя, показав свой лекторский талант широкой публике. В рамках отбора появится дополнительный этап - в каждом регионе страны пройдут очные питчинги конкурсантов.

Продолжит свою работу открытая в этом сезоне "Школа Лекторов", где смогут пройти обучение финалисты и победители конкурса. В августе запланировано открытие обучающего центра "Машук" в Пятигорске, где можно будет повысить уровень компетенций при поддержке лучших наставников. Первыми в центре пройдут переподготовку учителя из Донбасса.

Российское общество "Знание" начинает системную работу с авторскими просветительскими проектами. Уже сегодня на сайте организации можно подать заявку на реализацию проекта, в том числе на базе региональных мультимедийных студий "Знания". К рассмотрению принимаются идеи документальных фильмов, подкастов, блогов, видеороликов. Общество "Знание" будет работать с авторами лучших проектов, которые пройдут отбор экспертной комиссии. Подать заявку уже можно на сайте проекта.

"В быстро меняющемся мире невозможно просто подождать в сторонке, пока все успокоится. Будущее нашей страны зависит от того, насколько быстро, насколько эффективно и страна в целом, и каждый гражданин нашей страны будут реагировать на эти изменения. Насколько верный выбор будет делать и каждая компания, и каждый человек - а это вопрос знаний. Стремление к знаниям, стремление к тому, чтобы самому научиться делать точный выбор, самому верно оценивать происходящую ситуацию и поступающую информацию, - это стремление очень развито в первую очередь у молодежи. Меня это невероятно радует, поскольку уверен, что вот эта успешность, конкурентоспособность нашей страны - она, конечно, определяется молодежью", - сказал, выступая перед финалистами конкурса, Сергей Кириенко.

Одним из самых ожидаемых моментов вечера стало объявление имени победителя в специальной номинации "За вклад в популяризацию науки и технологий", учрежденной партнером конкурса - Госкорпорацией "Росатом". Им стал научный сотрудник Института искусственного интеллекта, Центра когнитивного моделирования МФТИ Алексей Ковалев.

Финалист конкурса получил специальный приз - участие в 10-дневной просветительской экспедиции на Северный полюс в рамках проекта "Ледокол знаний-2022". В просветительском рейсе примут участие финалисты Всероссийского детского конкурса "Ледокол знаний", призеры различных конкурсов и олимпиад, а также ученые и популяризаторы науки. Программа экспедиции "Ледокол знаний-2022" базируется на миссии проекта - популяризации науки, тяги к знаниям и интеллектуального труда среди молодого поколения - и включает в себя обширную познавательную программу. Алексей Ковалев также выступит с лекциями перед участниками рейса. Все они смогут познакомиться с Арктикой, изучить ее фауну и, конечно, достигнуть главной точки путешествия - Северного полюса Земли.

Финалисты конкурса также получат призы от Российского общества "Знание": путешествия по стране в рамках программы "Больше, чем путешествие", поддержку в создании и продвижении собственных просветительских проектов и доступ к комплексной обучающей программе Общества по созданию современного просветительского контента: каналов, блогов, авторских курсов, фильмов и других проектов, а также курсы по ораторскому мастерству и публичным выступлениям.

В настоящее время идет прием заявок для участия в третьем сезоне "Лиги Лекторов".