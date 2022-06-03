В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело из-за смерти на производстве

В Новокуйбышевске по факту гибели 39-летнего мужчины на производстве возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
31 мая 2022 г. на работника упал фрагмент конструкции запорной арматуры ДУ-600 с вагонетки, которую он толкал по ремонтно-механическому цеху. Мужчина получил смертельные травмы.
По версии следствия, причиной трагедии были действия сотрудников организации, ответственных за соблюдение охраны труда.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне