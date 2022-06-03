В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело из-за смерти на производстве

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В Новокуйбышевске по факту гибели 39-летнего мужчины на производстве возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.