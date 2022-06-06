Гендиректором ЦСК ВВС стал Юрий Ковтун

На должность генерального директора хоккейного клуба ЦСК ВВС назначен Юрий Ковтун.

Согласно Единому государственному реестру, он действует от имени юридического лица с 23 мая.

Информацию подтвердили в министерстве спорта Самарской области. При этом с 27 мая начались перечисления средств финансовой поддержки в ХК ЦСК ВВС, выделенные правительством Самарской области с целью погашения задолженностей перед игроками и тренерами команды. Контроль за распределением денежных средств возложен на нового генерального директора.

Напомним, 1 июня с поста министра спорта Самарской области был уволен Сергей Кобылянский. Дмитрий Азаров неоднократно указывал на необходимость скорейшего решения и нормализации сложнейшей ситуации, в которой оказался хоккейный клуб ЦСК ВВС.

Ранее 43-летний Юрий Ковтун с 2018 по 2022 гг. возглавлял самарский хоккейный клуб "Олимп", в тренерский штаб которого входят экс-игроки ЦСК ВВС Сергей Шиханов, Сергей Горлов и Антон Киселев.

Ковтун заявлял, что собирается делать упор на местных воспитанников и тренеров. Потому есть вероятность, что контракты будут продлены с вратарем Арсением Никаноровым, защитником Егором Тороповым и нападающими Денисом Видилиным, Кириллом Овчинниковым и Артуром Данилкиным. В качестве кандидатов в команду также рассматриваются молодые хоккеисты Олега Кузнецова, которые играют за клуб "Комета" в юношеской хоккейной лиге (ЮХЛ).