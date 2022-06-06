В Самаре наградили победителей VI Национального чемпионата "Абилимпикс"

В Самаре прошло награждение пяти победителей VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

В 2020 г. студенты профессиональных образовательных организаций Самарской области завоевали сразу три золотые медали Национального чемпионата "Абилимпикс". В связи с эпидемиологической ситуацией наша команда была представлена только в одной из трех возможных категорий участников в 28 компетенциях. В чемпионатном цикле не принимали участие школьники и специалисты. Как итог, в медальном зачете Самарская область заняла 12 место, завоевав в общей сложности шесть медалей.

"В Самарской области проживает более 200 тысяч людей с особыми потребностями. Их поддержка — приоритетное направление в работе регионального правительства. И это не только создание безбарьерной среды или оборудование специальных рабочих мест. Важно, чтобы каждый мог реализовать себя, раскрыть свои таланты, а главное чувствовать себя в обществе спокойно и комфортно. И движение "Абилимпикс" — это не только конкурсы профессионального мастерства. Это система, которая помогает в профессиональном самоопределении, побуждает к саморазвитию и содействует трудоустройству конкурсантов. Тем самым мы создаем равные возможности для всех

жителей региона, мы умножаем свои силы. А это значит, что становится сильнее и Самарская область, и вся страна", — отметила Ольга Лысикова, заместитель министра образования и науки Самарской области.

Сертификаты можно использовать на оплату дополнительного профессионального образования или приобретение технических средств реабилитации. Как реализовать сертификат — решает сам победитель.

"Награждение победителей чемпионатов "Абилимпикс" целевыми сертификатами на дополнительное образование или покупку технических средств реабилитации стало возможным в результате межведомственной работы нескольких министерств по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы отмечаем большой интерес к мероприятию в регионах и всестороннюю поддержку чемпионата со стороны региональных администраций. Уверен, что все участники "Абилимпикс" могут добиться успеха и в других проектах президентской платформы "Россия — страна возможностей", продемонстрировать многогранность своих талантов и реализовать профессиональный

и творческий потенциал", — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.

В 66 субъектах Российской Федерации сертификаты получат 460 победителей VI Национального чемпионата "Абилимпикс" в трех категориях — среди школьников, студентов и специалистов. Из них 154 участника получат сертификаты на 100 тысяч рублей за первое место, 154 участника — сертификаты на 75 тысяч рублей за второе место, 152 конкурсанта — сертификаты на 50 тысяч рублей за третье место.

"Движение "Абилимпикс" — это не только конкурс для людей с инвалидностью, — прокомментировал руководитель Национального центра "Абилимпикс", проректор Института развития профессионального образования Игорь Грибанов. — Это системная работа по мотивации людей с инвалидностью, по выстраиванию их профессиональной траектории. А приобретенные технические средства реабилитации помогут реализовать свой потенциал на учебе и на рабочем месте. Сертификаты позволят людям с инвалидностью получить дополнительное образование и стать специалистами с более

широким набором компетенций, что увеличит возможности для самореализации. И это важно не только для развития социальной сферы, но и положительно отразится на экономике региона, где живут и работают такие специалисты".

Победители в категориях "студенты" и "специалисты" получают сертификаты самостоятельно. Победителям в категории "школьники" сертификаты предоставляются их родителям или законным представителям. Срок действия документа не ограничен.

"Для меня участие в чемпионате — очень интересный опыт. Здесь я — благодаря своим преподавателям и наставникам. Они не только дали знания в выбранной компетенции, но и вселили веру в победу. Пока я не знаю, как использую сертификат, скорее всего продолжу образование. Уверена в том, что заряда эмоций, полученных от участия в чемпионатах "Абилимпикс", мне хватит еще надолго. А тем, кто только готовится к национальному этапу, хочу сказать — верьте в себя, идите к своей цели и все получится!", — поделилась своими впечатлениями Виктория Игнатьева, победитель VI Национального чемпионата

"Абилимпикс" в компетенция "Предпринимательство".