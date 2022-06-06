Экс-полицейского и двоих "гражданских" будут судить за разбои и поджог в Самарской области

В Чапаевске завершилось расследование уголовного дела троих жителей Самарской области, обвиняемых в разбое. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В зависимости от роли мужчин обвиняют в поджоге, разбое и пособничестве в разбое.

По версии следствия, в мае 2021 г. к одному из них обратился самарец и попросил помочь убедить знакомого отдать долг 4,8 млн рублей. В этот же день "помощник" пришел к должнику. Однако мужчина отрицал, то что-то должен. Из-за этого позже, 23 мая 2021 г., обвиняемый поджег машину несговорчивой жертвы. Огонь повредил еще два автомобиля и имущество жильцов первого этажа.

Следующее "дело" злоумышленник провернул в июне 2021 года. На этот раз он был с двумя знакомыми, один из которых работал в отделе полиции. Они напали на жителя Чапаевска, чтобы отобрать автомобиль. Налетчики тщательно готовились: наблюдали за жертвой, выбрали подходящее место и время, приготовили нож, чтобы угрожать мужчине.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.