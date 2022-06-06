Женщина и ребенок пропали в Самарской области

В Самарской области разыскивают пропавших без вести женщину и ребенка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
3 июня 50-летняя Ирина Николаева ушла из дома в с. Домашка с девятилетним сыном и не вернулась. Ребенок является инвалидом и не разговаривает.
По факту их исчезновения СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Приметы пропавших:
1) женщине на вид 50 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, прямые черные волосы средней длины, шрам на правой ноге возле колена, шепелявит, была одета в коричневое платье.
2) мальчику на вид 9 лет, рост менее 160 см, среднего телосложения, короткие темно-русые прямые волосы, стрижка короткая, был одет в серую кофту, серые спортивные штаны и сандалии.
Всех, кто видел разыскиваемых или располагает информацией об их местонахождении, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону ДЧ МО МВД России "Кинельский" 8(8466)321-002, дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или 112.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.