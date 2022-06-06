Женщина и ребенок пропали в Самарской области

В Самарской области разыскивают пропавших без вести женщину и ребенка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

3 июня 50-летняя Ирина Николаева ушла из дома в с. Домашка с девятилетним сыном и не вернулась. Ребенок является инвалидом и не разговаривает.

По факту их исчезновения СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Приметы пропавших:

1) женщине на вид 50 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, прямые черные волосы средней длины, шрам на правой ноге возле колена, шепелявит, была одета в коричневое платье.

2) мальчику на вид 9 лет, рост менее 160 см, среднего телосложения, короткие темно-русые прямые волосы, стрижка короткая, был одет в серую кофту, серые спортивные штаны и сандалии.

Всех, кто видел разыскиваемых или располагает информацией об их местонахождении, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону ДЧ МО МВД России "Кинельский" 8(8466)321-002, дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или 112.