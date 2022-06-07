Пропавшие в Самарской области женщина и ребенок-инвалид найдены мертвыми

Во вторник, 7 июня, найдены мертвыми пропавшие накануне в Самарской области 50-летняя Ирина Николаева и ее девятилетний сын-инвалид. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Их тела обнаружили в реке несколько часов назад. Предварительно, без следов насильственной смерти.

Напомним, об исчезновении Ирины с сыном в полицию сообщил ее супруг.

Как пишет издание, последний раз он видел их примерно три дня назад. Жена оставила ему записку, в которой обвиняла в тотальном контроле, и заявила, что "решила искупать и ребенка".

Известно, что Ирина раньше лечилась в психиатрической больнице, а в этом году высказывала суицидальные мысли: хотела выпить уксус.