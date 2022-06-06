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Происшествия

За три дня сотрудники ГИБДД задержали 95 пьяных водителей в Самарской области

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за три дня, с 3 по 5 июня, сотрудники Госавтоинспекции задержали 95 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего за время трехдневных рейдов правоохранители зафиксировали свыше 2600 нарушений, в том числе девять человек сели за руль без водительских удостоверений. За нарушения тонировки остановили 618 человек. Еще 69 водителей нарушили правила перевозки детей, 379 — не пожелали пользоваться ремнями безопасности.

Кроме того, 104 водителя не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы нарушили ПДД 131 раз.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия.

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