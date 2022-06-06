За три дня сотрудники ГИБДД задержали 95 пьяных водителей в Самарской области

В Самарской области за три дня, с 3 по 5 июня, сотрудники Госавтоинспекции задержали 95 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего за время трехдневных рейдов правоохранители зафиксировали свыше 2600 нарушений, в том числе девять человек сели за руль без водительских удостоверений. За нарушения тонировки остановили 618 человек. Еще 69 водителей нарушили правила перевозки детей, 379 — не пожелали пользоваться ремнями безопасности.
Кроме того, 104 водителя не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы нарушили ПДД 131 раз.
Региональная Госавтоинспекция призывает участников движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?