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Власть и политика

В Самаре молодая мама и пенсионерка из Донбасса получили российские паспорта

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области вручили паспорта граждан РФ молодой маме и 83-летней пенсионерке, прибывшим из Донбасса.

В торжественной обстановке женщины с гордостью и волнением произнесли слова присяги. После этого врио начальника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД полковник полиции Денис Сафаров вручил им паспорт гражданина Российской Федерации.

83-летняя Лидия Андреевна прибыла в областную столицу недавно, но на всем пути следования ей оказывали помощь как с организацией места пребывания, так и с оформлением необходимых документов. Она искренне поблагодарила всех, кто помог ей преодолеть тяжелый восьмилетний путь к заветной мечте - получению гражданства РФ.

Молодая мама Юлия Сергеевна приехала в Управление миграции для получения документа со своей четырехлетней дочкой Мирославой. Пока девочка эмоционально рассказывала о своей жизни сотрудникам УВМ, которые угостили ее чаем и конфетами, мама с заметным волнением и трепетом рассказала, как благодарна за поддержку и гостеприимство принимающей стороне, и отметила, что уже успела посетить с ребенком несколько туристических точек губернии.

"В моих дальнейших планах - искупаться в Волге, трудоустроится и определить дочь в детский сад", - уверенно ответила Юлия Сергеевна.

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