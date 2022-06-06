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Государство и Бизнес Экономическая политика

"Жигулевская долина" продолжает налаживать партнерство с Республикой Беларусь

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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4 июня технопарк "Жигулевская долина" посетила официальная делегация из Республики Беларусь. Мероприятие состоялось в рамках двухдневного рабочего визита, организованного администрацией Тольятти.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Целью приезда почетных гостей из соседнего государства стало знакомство с инфраструктурой и инвестиционными возможностями Тольятти, а также обсуждение перспективных направлений сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Управленческая команда региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым уделяет пристальное внимание созданию комфортных условий для работы малого бизнеса и крупных инвесторов. Регион интересен как российским, так и зарубежным компаниям, которые доверяют руководству Самарской области и успешно реализуют здесь свои проекты.

Со стороны Беларуси во встрече участвовали представители Бобруйского горисполкома, а также крупных предприятий - ОАО "Белшина" и ОАО "Бобруйский машиностроительный завод".

Представители делегации провели встречу с руководством города, посетили особую экономическую зону "Тольятти" и технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", пообщались с предпринимателями, посетили ПАО "АВТОВАЗ", а также приняли участие в праздновании Дня города.

"Мы продемонстрировали почетным гостям из Республики Беларусь инвестиционный потенциал Самарской области, наметили дальнейшие шаги по развитию взаимовыгодного партнерства, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Наш регион интересен бизнесу в качестве территории для реализации проектов. И мы всегда рады инициативам российских компаний и иностранных инвесторов, готовы предоставить им комплекс инструментов поддержки, развитые инвестплощадки, административное сопровождение и системную, совместную работу для быстрого запуска".

В ходе встречи в "Жигулевской долине" заместитель директора технопарка Игорь Смирнов рассказал гостям о возможностях экосистемы "Жигулевской долины", а также представил ряд инновационных проектов, реализуемых резидентами технопарка, отметив положительный опыт сотрудничества с Республикой Беларусь.

"Для нас взаимодействие с белорусскими компаниями началось весной прошлого года, когда технопарк "Жигулевская долина" посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко вместе с представителями ее бизнес-сообщества. Затем у нас побывали представители Белорусской торговой биржи. С тех пор мы активно взаимодействуем, нам удалось перешагнуть многие барьеры и наметить план взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Игорь Смирнов.

Гостям также представили несколько проектов компаний - резидентов технопарка, которые имеют высокий потенциал реализации в инфраструктуре белорусских предприятий. Среди них - ООО "Морган Секрет", ООО "Центр технических проектов", ООО "Энерго-Трейд", ООО ТПК "ПОЛИМЕР-НЕКСТ" и ООО "РЕКО".

"Несмотря на текущую ситуацию, мы активно движемся вперед и видим новые возможности для развития. Мы открыты для любых инициатив в плоскостях малого, крупного, инновационного бизнеса и готовы выступать мостом для налаживания всестороннего партнерства", - отметил заместитель главы Тольятти по финансам, экономике и развитию Григорий Гильгулин.

Также участники встречи посетили экспозицию резидентов технопарка и побывали на экскурсии в Региональном центре инжиниринга, созданном на территории "Жигулевской долины".

Гостей из Бобруйска заинтересовал механизм получения статуса резидентов "Жигулевской долины" иностранными компаниями и возможность использовать меры поддержки по выращиванию инновационного бизнеса через экосистему технопарка, а также возможности реверс-инжиниринга, которые сегодня пользуются активным спросом в РЦИ.

По итогам визита сторонами были намечены дальнейшие шаги взаимодействия в сфере бизнеса и инноваций.

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