При покупке фанеры в Интернете тольяттинец потерял 72 тыс. рублей

В полицию Тольятти за помощью обратился 48-летний директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, который пояснил, что у него, с использованием сети Интернет, похищено 72 тыс. рублей.
Полицейские установили, что мужчина нашел объявление о продаже прессованной фанеры на одной из интернет площадок бесплатных объявлений. Связавшись с автором по указанным телефонам, тольяттинец договорился о доставке 120 листов фанеры и перевел по требованию "продавца" на его расчетный счет предоплату в размере 100%.
Когда заказ прибыл, менеджеры магазина пояснили мужчине, что товар оплачен не был, при заказе указано, что оплата за счет покупателя. "Продавец" к тому времени заблокировал телефонный номер получателя.
Как предполагают полицейские, злоумышленник получив денежные средства, заказал доставку товара.
Директор ООО еще раз оплатил 120 листов фанеры и обратился в полицию.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.
Полицейские напоминают гражданам о бдительности и рекомендуют быть предусмотрительнее при совершении сделок в сети Интернет.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне