Самарчанка едва не рассталась с авто из-за неоплаченных штрафов

Жительница Самары оплатила 62 тыс. руб. штрафов ПДД и более 200 тыс. руб. исполнительского сбора, чтобы не лишиться дорогого японского кроссовера, сообщает УФССП по Самарской области.

Автолюбительница неоднократно нарушала правила дорожного движения, за что была оштрафована. Проигнорировав срок для добровольного исполнения решения суда, судебные приставы Межрайонного отделения по взысканию административных штрафов по Самаре возбудили в отношении автоледи исполнительные производства.

Должнице неоднократно направлялись требования о погашения задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении нее мер принудительного характера в соответствии с требованиями ФЗ № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". Возможностью оплатить штрафы без последующих мер принудительного характера женщина не воспользовалась. Судебным приставом-исполнителем в отношении самарчанки было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 201 тыс. рублей.

Принятые меры побудили должницу прийти на прием к приставу, в ходе которого было выяснено, что нарушительнице принадлежит автомобиль марки Infiniti. Припаркованная рядом с отделением судебных приставов машина была арестована. Женщине разъяснили, что в случае непогашения задолженности автомобиль передадут на реализацию.

Узнав об этом, должница незамедлительно оплатила долги в размере свыше 263 тыс/ рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.