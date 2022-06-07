Самарчанка едва не рассталась с авто из-за неоплаченных штрафов

Жительница Самары оплатила 62 тыс. руб. штрафов ПДД и более 200 тыс. руб. исполнительского сбора, чтобы не лишиться дорогого японского кроссовера, сообщает УФССП по Самарской области.
Автолюбительница неоднократно нарушала правила дорожного движения, за что была оштрафована. Проигнорировав срок для добровольного исполнения решения суда, судебные приставы Межрайонного отделения по взысканию административных штрафов по Самаре возбудили в отношении автоледи исполнительные производства.
Должнице неоднократно направлялись требования о погашения задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении нее мер принудительного характера в соответствии с требованиями ФЗ № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". Возможностью оплатить штрафы без последующих мер принудительного характера женщина не воспользовалась. Судебным приставом-исполнителем в отношении самарчанки было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 201 тыс. рублей.
Принятые меры побудили должницу прийти на прием к приставу, в ходе которого было выяснено, что нарушительнице принадлежит автомобиль марки Infiniti. Припаркованная рядом с отделением судебных приставов машина была арестована. Женщине разъяснили, что в случае непогашения задолженности автомобиль передадут на реализацию.
Узнав об этом, должница незамедлительно оплатила долги в размере свыше 263 тыс/ рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !