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Экология Общество

АО "Транснефть - Приволга" стало лауреатом регионального конкурса "ЭкоЛидер"

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" признано лауреатом конкурса "ЭкоЛидер — 2021", организованного Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Предприятие награждено Дипломом 2-й степени в номинации "Промышленный гигант". Высокую оценку экспертного совета конкурса получила его деятельность по обеспечению безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения сотрудников к природе и участие в экологических акциях на территории Самарской области.

Награждение победителей и призеров состоялось в летнем театре Струковского сада в г. Самаре накануне Всемирного дня охраны окружающей среды. В мероприятии принял участие первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"Компания ежегодно реализует все запланированные ключевые экологические проекты, включая реконструкцию и строительство очистных сооружений сточных вод, обустройство площадок временного накопления отходов, проведение работ по выпуску водных биологических ресурсов в водоемы. Сотрудники активно участвуют в общероссийских тематических мероприятиях и проводят собственные экологические акции", — отметил главный инженер АО "Транснефть - Приволга" Андрей Тащилин.

В 2021 году на реализацию комплекса мер в области обеспечения экологической безопасности предприятие направило около 300 млн рублей.

Конкурс "ЭкоЛидер" проводится с 2000 года в целях поощрения организаций, муниципальных образований и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории региона. Конкурс охватывает широкий круг участников — от представителей общественности, промышленных предприятий до органов местного самоуправления. Мероприятие призвано содействовать распространению положительного практического опыта в области экологии и повышению экологической культуры населения Самарской области.

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