Марат Хуснуллин отметил Самарскую область в числе лидеров по активности голосования за объекты для благоустройства

В 2021 г. начала действовать единая федеральная платформа для онлайн-голосования, где жители России выбирают, какие общественные пространства благоустроить по программе "Формирование комфортной городской среды". Во время оперативного совещания заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал регионы, где в этом году жители проявили наибольшую активность: Самарская область - в лидерах.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что в текущем году свое мнение высказали на 11% больше россиян, чем в прошлом: "Как говорил президент, там, где жители активно включаются в работу по благоустройству, формируется действительно современная среда для жизни. На местах виднее, где лучше расположить детскую или спортивную площадку, другие объекты. Мы рассчитываем, что интерес граждан к участию в решении вопросов развития городской среды будет расти".

Марат Хуснуллин рассказал, как прошло голосование. Вице-премьер отметил, что Самарская область вошла в число самых активных регионов по проценту голосовавших.

"На рассмотрение граждан были выставлены дизайн-проекты территорий для благоустройства: парки, скверы, набережные. В этом году в их перечень была добавлена категория дворовых территорий, что также повысило интерес к голосованию", - отметил Хуснуллин.

Принять участие в голосовании за объекты, которые в 2023 г. благоустроят по программе "Формирование комфортной городской среды", можно было с 15 апреля по 30 мая. Итоги подведут в ближайшее время.