Марат Хуснуллин отметил Самарскую область в числе лидеров по активности голосования за объекты для благоустройства

В 2021 г. начала действовать единая федеральная платформа для онлайн-голосования, где жители России выбирают, какие общественные пространства благоустроить по программе "Формирование комфортной городской среды". Во время оперативного совещания заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал регионы, где в этом году жители проявили наибольшую активность: Самарская область - в лидерах.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что в текущем году свое мнение высказали на 11% больше россиян, чем в прошлом: "Как говорил президент, там, где жители активно включаются в работу по благоустройству, формируется действительно современная среда для жизни. На местах виднее, где лучше расположить детскую или спортивную площадку, другие объекты. Мы рассчитываем, что интерес граждан к участию в решении вопросов развития городской среды будет расти".
Марат Хуснуллин рассказал, как прошло голосование. Вице-премьер отметил, что Самарская область вошла в число самых активных регионов по проценту голосовавших.
"На рассмотрение граждан были выставлены дизайн-проекты территорий для благоустройства: парки, скверы, набережные. В этом году в их перечень была добавлена категория дворовых территорий, что также повысило интерес к голосованию", - отметил Хуснуллин.
Принять участие в голосовании за объекты, которые в 2023 г. благоустроят по программе "Формирование комфортной городской среды", можно было с 15 апреля по 30 мая. Итоги подведут в ближайшее время.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается