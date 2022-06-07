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Общество

В Самаре ликвидировали благотворительный фонд "Доброе сердце мира"

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары по иску регионального Управления Министерства юстиции 2 июня ликвидировал благотворительный фонд помощи животным "Доброе сердце мира". Об этом сообщает областная прокуратура.

Основанием для этого стали нарушения. Во время проверки Минюст обнаружил, что фонд, зарегистрированный 4 сентября 2017 г., не вел правильный учет доходов (расходов) и операций по использованию пожертвованного имущества. Также обнаружились факты нецелевого использования денег. Средства фонда - 175 тыс. руб. - пошли на покупки в магазинах табака, детских товаров, джинсовой одежды, разливного пива, алкоголя, косметики и парфюмерии, спортивных товаров в оружейном и цветочном магазинах, а также в медицинских клиниках, на АЗС, в ресторанах и кафе.

Гид потребителя

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Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

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Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

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