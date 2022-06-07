В Самаре ликвидировали благотворительный фонд "Доброе сердце мира"

Ленинский районный суд Самары по иску регионального Управления Министерства юстиции 2 июня ликвидировал благотворительный фонд помощи животным "Доброе сердце мира". Об этом сообщает областная прокуратура.

Основанием для этого стали нарушения. Во время проверки Минюст обнаружил, что фонд, зарегистрированный 4 сентября 2017 г., не вел правильный учет доходов (расходов) и операций по использованию пожертвованного имущества. Также обнаружились факты нецелевого использования денег. Средства фонда - 175 тыс. руб. - пошли на покупки в магазинах табака, детских товаров, джинсовой одежды, разливного пива, алкоголя, косметики и парфюмерии, спортивных товаров в оружейном и цветочном магазинах, а также в медицинских клиниках, на АЗС, в ресторанах и кафе.