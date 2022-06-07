Сотрудник Самарского колледжа железнодорожного транспорта пойдет под суд за взятку

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по делу сотрудника Самарского колледжа железнодорожного транспорта о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в январе 2022 г. заведующий отделением колледжа получил от учащегося 21 тыс. руб. за закрытие академических задолженностей.
Уголовное дело направили в суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне