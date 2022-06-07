Сотрудницу почты из Самары обвиняют в хищении денег из кассы

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы отделения почтовой связи, которой вменяют злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в марте 2022 г. женщина неоднократно перечисляла деньги из кассы на свой банковский счет. При этом в отчет она вносила ложные сведения о том, что средства якобы возвращались в кассу наличными. Правоохранители насчитали четыре эпизода.

На допросе подозреваемая рассказала, что пошла на преступление из-за сложного материального положения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.