Сотрудницу почты из Самары обвиняют в хищении денег из кассы

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы отделения почтовой связи, которой вменяют злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в марте 2022 г. женщина неоднократно перечисляла деньги из кассы на свой банковский счет. При этом в отчет она вносила ложные сведения о том, что средства якобы возвращались в кассу наличными. Правоохранители насчитали четыре эпизода.
На допросе подозреваемая рассказала, что пошла на преступление из-за сложного материального положения.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне