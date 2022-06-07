Житель Самарской области признался в убийстве отца

В Нефтегорске Самарской области 35-летнего местного жителя обвиняют в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, вечером 24 марта 2022 г. мужчина дома выпивал с отцом. Родственники поссорились, в результате возник конфликт, во время которого обвиняемый дважды ударил ножом оппонента. Потерпевший скончался в больнице.
Мужчина признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне