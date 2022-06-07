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Преступления Происшествия

Житель Самарской области признался в убийстве отца

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорске Самарской области 35-летнего местного жителя обвиняют в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, вечером 24 марта 2022 г. мужчина дома выпивал с отцом. Родственники поссорились, в результате возник конфликт, во время которого обвиняемый дважды ударил ножом оппонента. Потерпевший скончался в больнице.

Мужчина признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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