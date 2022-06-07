Дмитрий Богданов представил законопроект, расширяющий возможности инвесторов в Самарской области

Депутаты Самарской губернской думы единогласно поддержали инициативу регионального правительства о внесении изменений в статью закона "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области". Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о нововведениях.
"Законопроектом предлагается установить дополнительную возможность для присвоения статуса масштабного инвестиционного проекта, что позволит бизнесу без проведения торгов получить в аренду земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Таким критерием предлагается определить реализацию инвестиционного проекта, предусматривающего создание промышленных технопарков и логистических парков", - пояснил министр.
По словам главы регионального минэкономразвития, создание на территории Самарской области сети логистических парков с введением новых мер государственной поддержки позволит обеспечить конкурентные преимущества в части упрощения процедур строительства промтехнопарков и логистической инфраструктуры крупных операторов на всех стадиях реализации проектов.
Депутаты приняли законопроект сразу в двух чтениях.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html