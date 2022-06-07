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Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов представил законопроект, расширяющий возможности инвесторов в Самарской области

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губернской думы единогласно поддержали инициативу регионального правительства о внесении изменений в статью закона "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области". Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о нововведениях.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Законопроектом предлагается установить дополнительную возможность для присвоения статуса масштабного инвестиционного проекта, что позволит бизнесу без проведения торгов получить в аренду земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Таким критерием предлагается определить реализацию инвестиционного проекта, предусматривающего создание промышленных технопарков и логистических парков", - пояснил министр.

По словам главы регионального минэкономразвития, создание на территории Самарской области сети логистических парков с введением новых мер государственной поддержки позволит обеспечить конкурентные преимущества в части упрощения процедур строительства промтехнопарков и логистической инфраструктуры крупных операторов на всех стадиях реализации проектов.

Депутаты приняли законопроект сразу в двух чтениях.

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