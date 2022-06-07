Упавшие из-за ветра деревья повредили газопроводы на двух улицах Самары

За вечер и ночь с 6 на 7 июня ООО "СВГК" зарегистрировало два случая прорыва газопроводов в Самаре: на ул. Калинина и на ул. Александра Матросова. Причиной аварий стало падение деревьев под мощными порывами ветра. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе компании.
После того как городские власти убрали обломки деревьев, к восстановлению газопроводов приступили специалисты эксплуатационных служб. К середине дня 7 июня газоснабжение было возобновлено.
"Прогноз переменчивой погоды на ближайшие дни мобилизует специалистов к состоянию повышенной готовности. Эксплуатационные отделения Средневолжской газовой компании обеспечены материалами и оборудованием, необходимым для проведения восстановительных работ. В режиме 24/7дежурят аварийные службы во всех территориях зоны ответственности СВГК. При появлении запаха газа звоните им со стационарного телефона на номер 04 или 104 с мобильного устройства связи", - сообщают в пресс-службе СВГК.
В пресс-службе СВГК также напоминают о необходимости повышенного внимания потребителей бытового газа к режиму работы газовых приборов. Порывы сильного ветра могут привести к опрокидыванию тяги в дымоходах. Тогда в помещение начинают поступать продукты сгорания, в том числе трудно распознаваемый органами чувств угарный газ.
Во избежание отравления угарным газом в пресс-службе СВГК рекомендуют пользоваться колонкой только при выключенной вытяжке над плитой и открытом окне, не оставлять работающие газовые приборы без присмотра и проверять тягу до и во время работы газовых приборов. При отсутствии тяги пользоваться газовыми приборами опасно.