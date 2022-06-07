Упавшие из-за ветра деревья повредили газопроводы на двух улицах Самары

За вечер и ночь с 6 на 7 июня ООО "СВГК" зарегистрировало два случая прорыва газопроводов в Самаре: на ул. Калинина и на ул. Александра Матросова. Причиной аварий стало падение деревьев под мощными порывами ветра. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе компании.

После того как городские власти убрали обломки деревьев, к восстановлению газопроводов приступили специалисты эксплуатационных служб. К середине дня 7 июня газоснабжение было возобновлено.

"Прогноз переменчивой погоды на ближайшие дни мобилизует специалистов к состоянию повышенной готовности. Эксплуатационные отделения Средневолжской газовой компании обеспечены материалами и оборудованием, необходимым для проведения восстановительных работ. В режиме 24/7дежурят аварийные службы во всех территориях зоны ответственности СВГК. При появлении запаха газа звоните им со стационарного телефона на номер 04 или 104 с мобильного устройства связи", - сообщают в пресс-службе СВГК.