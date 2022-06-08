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Преступления Происшествия

Житель Красноармейского района вломился в чужой дом, украл одежду и рыболовные принадлежности

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителя Красноармейского района подозревают в совершении кражи со взломом, сообщает ГУ МВД по Самарской области. По данным ведомства, злоумышленник разбил окно, проник внутрь жилища, где переоделся в вещи хозяина, собрал в сумку посуду, рыболовные принадлежности и скрылся.

За помощью к правоохранителям обратился хозяин ограбленного дома. Ущерб он оценил в 7 тыс. рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли фото-следы взлома с окна и одежду, которую заявитель уверенно опознал, как вещи соседа — ранее неоднократно судимого за кражи 32-летнего местного жителя.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и доставили  в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел уехать к своему другу в Жигулевск. Не имея при себе денег, решил совершить кражу в одном из ближайших домов. Для этого перелез через забор, разбил окно и проник внутрь жилища, где переоделся в вещи хозяина, собрал в сумку посуду и рыболовные принадлежности, после чего вышел через дверь, реализовал часть похищенного и уехал в Жигулевск.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п., а ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб., либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет, либо лишения свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Местный житель возместил потерпевшему материальный ущерб в полном размере.

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