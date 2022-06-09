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ЖКХ и благоустройство Общество

На объектах "Т Плюс" в Самарской области идет подготовка к следующему отопительному сезону

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Самарской ТЭЦ (ПАО "Т Плюс") начат ремонт энергетического котла №2. Вместе с тем на крупнейшем теплоисточнике областной столицы продолжаются ремонтные работы на турбогенераторах №2 и №5.

В целом Самарский филиал ПАО "Т Плюс" в рамках подготовки к отопительному периоду 2022-2023 гг. планирует выполнить средний и капитальный ремонт семи турбоагрегатов и шести котлоагрегатов на электростанциях Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Кроме того, в рамках программы технического перевооружения и реконструкции энергетики планируют модернизировать турбину №9 и котел №6 на Тольяттинской ТЭЦ, котлоагрегат №3 на ТЭЦ ВАЗа, обновить дымовую трубу Центральной отопительной котельной (цех Самарской ГРЭС) и выполнить ряд других мероприятий. Работы, направленные на повышение надежности, проходят на всех электростанциях и котельных "Т Плюс" в Самарском регионе.

Особое внимание филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" традиционно уделит замене тепловых сетей в городах региона. В прошлом году в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани энергетики заменили свыше 100 км подземных коммуникаций, в том числе более 80 км - в областной столице. В 2022 году перекладки продолжатся.

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