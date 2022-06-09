Тольяттинец отправится в колонию за кражу системы видеонаблюдения из МКД

Житель Тольятти осужден на срок 2 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за кражу системы видеонаблюдения из многоквартирного дома, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Преступление было совершено в октябре 2021 года. Злоумышленник украл видеорегистратор с жестким диском, две видеокамеры, блок питания, провода и Wi-Fi роутер с чердака дома на ул. Мурысева.
В ходе работы по заявлению представителя коммерческой организации о пропаже оборудования полицейские осмотрели место происшествия, изъяли следы, установили, что повреждения замка и двери отсутствуют, провели опрос потерпевшего и поквартирный обход. Заявитель пояснил сотрудникам следственно-оперативной группы, что ранее для ремонта крыши он нанимал трех человек, и у них имелись ключи от помещения. Сотрудники уголовного розыска предположили, что местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, может быть причастен к хищению. Установив места возможного нахождения подозреваемого, оперуполномоченные задержали мужчину, который в ходе опроса дал признательные показания и пояснил, куда сбыл похищенное. Имущество изъято сотрудниками полиции и возвращено потерпевшему.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...