Тольяттинец отправится в колонию за кражу системы видеонаблюдения из МКД

Житель Тольятти осужден на срок 2 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за кражу системы видеонаблюдения из многоквартирного дома, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Преступление было совершено в октябре 2021 года. Злоумышленник украл видеорегистратор с жестким диском, две видеокамеры, блок питания, провода и Wi-Fi роутер с чердака дома на ул. Мурысева.

В ходе работы по заявлению представителя коммерческой организации о пропаже оборудования полицейские осмотрели место происшествия, изъяли следы, установили, что повреждения замка и двери отсутствуют, провели опрос потерпевшего и поквартирный обход. Заявитель пояснил сотрудникам следственно-оперативной группы, что ранее для ремонта крыши он нанимал трех человек, и у них имелись ключи от помещения. Сотрудники уголовного розыска предположили, что местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, может быть причастен к хищению. Установив места возможного нахождения подозреваемого, оперуполномоченные задержали мужчину, который в ходе опроса дал признательные показания и пояснил, куда сбыл похищенное. Имущество изъято сотрудниками полиции и возвращено потерпевшему.