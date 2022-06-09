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Финансы Экономика и бизнес

Более половины россиян готовы ходить в новый "Макдональдс"

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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57% россиян готовы ходить в новый "Макдональдс". 31% считают, что в нем необходимо в полном объеме сохранить прежнее меню, и столько же - что нужно создать полностью оригинальное российское. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" к возобновлению работы в России сети ресторанов "Макдональдс" под новым брендом с 12 июня.

Лишь 20% россиян никогда ранее не посещали "Макдональдс". Больше всего таких в Сибири (47%), откуда родом новый владелец сети, и на Дальнем Востоке (42%), тогда как в Москве и Московской области лишь 9%.

Часто (несколько раз в месяц) "Макдональдс" посещали 6% россиян, пару раз в месяц - 19%, не чаще раза в месяц - 17%, очень редко, раз в несколько месяцев, - 37%.

56% опрошенных заявили, что "Макдональдс" перестал работать в их городе после ухода с российского рынка, 29% не знают об этом, 16% заявили, что не перестал (некоторые рестораны сети работают по франшизе и принадлежали российским собственникам).

78% респондентов в курсе, что "Макдональдс" продал бизнес в России российскому бизнесмену и будет работать под новым названием. Наименее осведомлены об этом жители Дальнего Востока (62%), более других - жители Московского региона (87%).

46% безразлично отнеслись к идее открыть "Макдональдс" в России под новым названием. 42% одобряют такую идею, 11% относятся к ней отрицательно, причем этот процент примерно одинаков по всей стране.

30% опрошенных заявили, что никогда не ходили в "Макдональдс" раньше и не будут сейчас. 29% готовы ходить туда, только если в новых ресторанах сохранится прежнее меню. 28% намерены посещать "Макдональдсы" в любом случае. 8% заявили, что не будут ходить из принципа - в знак протеста против ухода "Макдональдса" из России. Еще 4% будут ходить только в прежний "Макдональдс", если он вернется в нашу страну.

31% высказались за полное сохранение в новом "Макдональдсе" прежнего меню. Чаще всего такой ответ давали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (41%), реже других - в Дальневосточном (18%) и Южном (19%) федеральном округах. 31% - за полностью отечественное оригинальное меню. По мнению 38% респондентов, в меню "Макдональдса" при необходимости можно частично заменить еду и напитки.

*Опрос проведен банком "Открытие" 2-6 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

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