Более половины россиян готовы ходить в новый "Макдональдс"

57% россиян готовы ходить в новый "Макдональдс". 31% считают, что в нем необходимо в полном объеме сохранить прежнее меню, и столько же - что нужно создать полностью оригинальное российское. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" к возобновлению работы в России сети ресторанов "Макдональдс" под новым брендом с 12 июня.
Лишь 20% россиян никогда ранее не посещали "Макдональдс". Больше всего таких в Сибири (47%), откуда родом новый владелец сети, и на Дальнем Востоке (42%), тогда как в Москве и Московской области лишь 9%.
Часто (несколько раз в месяц) "Макдональдс" посещали 6% россиян, пару раз в месяц - 19%, не чаще раза в месяц - 17%, очень редко, раз в несколько месяцев, - 37%.
56% опрошенных заявили, что "Макдональдс" перестал работать в их городе после ухода с российского рынка, 29% не знают об этом, 16% заявили, что не перестал (некоторые рестораны сети работают по франшизе и принадлежали российским собственникам).
78% респондентов в курсе, что "Макдональдс" продал бизнес в России российскому бизнесмену и будет работать под новым названием. Наименее осведомлены об этом жители Дальнего Востока (62%), более других - жители Московского региона (87%).
46% безразлично отнеслись к идее открыть "Макдональдс" в России под новым названием. 42% одобряют такую идею, 11% относятся к ней отрицательно, причем этот процент примерно одинаков по всей стране.
30% опрошенных заявили, что никогда не ходили в "Макдональдс" раньше и не будут сейчас. 29% готовы ходить туда, только если в новых ресторанах сохранится прежнее меню. 28% намерены посещать "Макдональдсы" в любом случае. 8% заявили, что не будут ходить из принципа - в знак протеста против ухода "Макдональдса" из России. Еще 4% будут ходить только в прежний "Макдональдс", если он вернется в нашу страну.
31% высказались за полное сохранение в новом "Макдональдсе" прежнего меню. Чаще всего такой ответ давали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (41%), реже других - в Дальневосточном (18%) и Южном (19%) федеральном округах. 31% - за полностью отечественное оригинальное меню. По мнению 38% респондентов, в меню "Макдональдса" при необходимости можно частично заменить еду и напитки.
*Опрос проведен банком "Открытие" 2-6 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.