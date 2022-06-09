Тольяттинец безуспешно пытался угнать "шестерку"

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего мужчину, пытавшегося угнать автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

В Автозаводском районе экипаж вневедомственной охраны на ул. 40 лет Победы обнаружил, что неизвестный разбил стекло водительской двери ВАЗ-2106 и пытается завести двигатель. Мужчина не смог объяснить, кому принадлежит машина и куда он сам направляется.

Возбуждено уголовное дело.