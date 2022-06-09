Общежитие одного из учебных заведений Самары признали пожароопасным

Судебные приставы приостановили деятельность общежития одного из учебных заведений Самары из-за нарушения требований пожарной безопасности, сообщает УФССП по Самарской области.

Сотрудниками государственного пожарного надзора в ходе проверки общежития было выявлено, что в здании неисправны источники противопожарного водоснабжения, системы пожарной сигнализации, технические средства оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также не соответствуют требованиям эвакуационные пути и выходы. Нарушения в случае возникновения пожара могли привести к гибели несовершеннолетних граждан, проживающих в данном общежитии. В результате суд постановил приостановить деятельность объекта на 10 суток.

В отношении организации возбуждено исполнительное производство. Сотрудниками Службы был совершен выезд к месту совершения исполнительных действий. Директор общежития уведомлен о необходимости приостановки деятельности здания и о его опечатывании. Судебными приставами-исполнителями заранее была размещена на этажах информация о временном прекращении функционирования объекта.

В ходе совершения исполнительных действий судебными приставами-исполнителями опечатаны коридоры четырех этажей, комнаты и подсобные помещения на первом этаже, а также запасные выходы.

"Всем студентам, которые проживали в общежитии, было предложено разместиться в другом общежитии учебного заведения. У части ребят учебный год закончился, и они вернулись домой. Руководство колледжа держит данный вопрос на контроле. Соответствующая информация с номерами телефонов ответственных работников разослана в родительские чаты, была оказана помощь в переезде", - прокомментировали в министерстве образования и науки Самарской области.