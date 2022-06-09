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Преступления Происшествия

В СК не установили причастность полицейского к смерти женщины в ДТП

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники регионального управления СК по Самарской области перенаправили в полицию материалы о смертельном ДТП, которое произошло 1 сентября 2021 г. на Стромиловском шоссе в Волжском районе.

Сообщалось, что Lada Priora сбила 48-летнюю мать двоих несовершеннолетних детей Наталью Ш. Источники в правоохранительных органах рассказывали, что в машине мог находиться оперативный дежурный ОМВД по Красноярскому району Василий Хвалев, а сама машина якобы оформлена на его мать. При этом управлявший автомобилем (пока его личность не установлена) скрылся с места ДТП. Сам полицейский якобы утверждает, что не был за рулем. Источники, рассказывая о ситуации, упоминают родственников Хвалева, также работающих в полиции.

Разбирательством в случае подозрения сотрудников полиции в нарушениях занимается Следственный комитет. В этот раз материал действительно был в производстве следственного отдела по
Новокуйбышевску. Но, как уточнили в ведомстве, причастность полицейского не была установлена. В итоге теперь расследованием занимается полиция.

"1 ноября 2021 года в новокуйбышевском отделе СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по п. "б" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил движения и эксплуатации транспортных средств") по факту ДТП со смертельным исходом. Уголовное дело по подследственности направили в следственный отдел ОМВД России по Волжскому району", - уточнили в ГУ МВД по Самарской области.

Расследование пока не закончили. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.

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