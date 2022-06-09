В СК не установили причастность полицейского к смерти женщины в ДТП

Сотрудники регионального управления СК по Самарской области перенаправили в полицию материалы о смертельном ДТП, которое произошло 1 сентября 2021 г. на Стромиловском шоссе в Волжском районе.
Сообщалось, что Lada Priora сбила 48-летнюю мать двоих несовершеннолетних детей Наталью Ш. Источники в правоохранительных органах рассказывали, что в машине мог находиться оперативный дежурный ОМВД по Красноярскому району Василий Хвалев, а сама машина якобы оформлена на его мать. При этом управлявший автомобилем (пока его личность не установлена) скрылся с места ДТП. Сам полицейский якобы утверждает, что не был за рулем. Источники, рассказывая о ситуации, упоминают родственников Хвалева, также работающих в полиции.
Разбирательством в случае подозрения сотрудников полиции в нарушениях занимается Следственный комитет. В этот раз материал действительно был в производстве следственного отдела по
Новокуйбышевску. Но, как уточнили в ведомстве, причастность полицейского не была установлена. В итоге теперь расследованием занимается полиция.
"1 ноября 2021 года в новокуйбышевском отделе СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по п. "б" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил движения и эксплуатации транспортных средств") по факту ДТП со смертельным исходом. Уголовное дело по подследственности направили в следственный отдел ОМВД России по Волжскому району", - уточнили в ГУ МВД по Самарской области.
Расследование пока не закончили. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...