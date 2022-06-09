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Футбол Спорт

ФК "Акрон" вошел в структуру управления Академии Коноплева

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Между правительством Самарской области и АНО "Академия футбола имени Юрия Коноплева" было заключено концессионное соглашение сроком на 20 лет.

ФК "Акрон" вошел в структуру управления Академии в качестве учредителя. В рамках соглашения предполагаются выполнение работ по реконструкции имеющейся инфраструктуры и строительство новых объектов спорта - уже в этом году: обустройство нового поля с искусственным покрытием, возведение крытого манежа и проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса.

Помимо модернизации имущественного комплекса и материально-технической базы, руководство намерено внедрить новую эффективную стратегию подготовки молодых футболистов, которая позволит не только повысить качество тренировочного процесса, но и обеспечить плавный переход воспитанников школы в профессиональный футбол.

Команды Академии, выступающие в турнирах Юношеской футбольной лиги, будут тесно взаимодействовать с главной командой ФК "Акрон": молодые игроки получат шанс стажироваться в рядах "основы" и рассчитывать на место в составе профессионального клуба.

Генеральный директор "Акрон Холдинг" и владелец ФК "Акрон" Павел Морозов прокомментировал подписание соглашения: "Акрон Холдинг", для которого поддержка и развитие детского и профессионального футбола на территории Самарской области является одним из приоритетных направлений социальной политики, намерен сохранить и приумножить традиции и наследие Академии. Была проделана большая подготовительная работа, и я выражаю благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову, председателю правительства Самарской области Виктору Владиславовичу Кудряшову, министерству спорта и министерству экономического развития и инвестиций региона за оказанное доверие. Юрий Петрович Коноплев создал Академию, чтобы дать начинающим футболистам возможность добиться высот в спорте и прославить наш регион. Мы видим большой потенциал в развитии Академии. Благодаря обновлению и расширению инфраструктурной базы и созданию высокоэффективной системы подготовки игроков у десятков ребят появится возможность реализовать свои спортивные таланты и приблизиться к исполнению мечты. У воспитанников возникнет осязаемый ориентир - ФК "Акрон", где они смогут гарантированно сделать первые шаги во взрослом футболе".

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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