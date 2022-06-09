В Чапаевске приступили к работам по рекультивации территории СВЗХ

На крупнейшем объекте накопленного экологического вреда - бывшем Средневолжском заводе химикатов в Чапаевске - начался первый этап работы по ликвидации очагов загрязнения. Об этом стало известно в ходе заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Проблемы на площадке предприятия, которое уже давно прекратило свою деятельность, копились много лет. Здесь на территории в 263 га расположены объекты, в том числе шламонакопители и шламоотстойники, использовавшиеся в прошлом при производстве химических удобрений, ядохимикатов, продукции оборонного назначения. Эти объекты являются очагами загрязнения окружающей среды токсичными соединениями - мышьяком, ртутью, солями тяжелых металлов, а также стойкими органическими загрязнителями.

На территории предприятия были проведены инженерные изыскания. В ходе исследований почвы, зданий и сооружений бывшей производственной инфраструктуры, шламонакопителей, шламоотстойников, дна реки Чапаевки были отобраны тысячи проб, проведены многочисленные химико-аналитические и биологические исследования. По результатам изысканий определены границы локализации источников загрязнения окружающей среды.

На основе анализа этих данных был подготовлен проект ликвидации источников химической опасности, включающий проектно-сметную документацию.

Правительство региона по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в течение более чем четырех лет предпринимало планомерные усилия по решению проблемы и привлечению финансовых ресурсов из федерального центра. Итогом этой большой работы стало включение территории СВЗХ в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда.

В 2021 г. Самарская область выиграла конкурс Минприроды РФ и получила необходимое финансирование на первый этап работ по оздоровлению территории СВХЗ в рамках национального проекта "Экология".

Самым крупным источником химического загрязнения на территории СВЗХ является шламоотстойник Ш-2, который находится вблизи русла реки Чапаевки и содержит отходы II-IV классов опасности.

"Нам удалось решить очень серьезный вопрос, мы готовили почву для этого много лет. Мы получили федеральную поддержку и выделили средства областного бюджета на ликвидацию одного из крупнейших очагов экологической опасности. Сейчас подрядная организация приступила к работам. Это позволит обезопасить реку Чапаевку, которая входит в бассейн реки Волги, от возможного загрязнения опасными веществами", - отметил Виктор Кудряшов.

Объем бюджетных средств, выделенных на первый этап ликвидации очага загрязнения, составил два с половиной миллиарда рублей. На эти средства организованы работы по изоляции шламоотстойника Ш-2. Планируется возвести вокруг источника опасных отходов противофильтрационную завесу - подобие бетонного саркофага. Это исключит возможность проникновения токсинов в почву и воды реки Чапаевки.

Организовано постоянное взаимодействие с Росприроднадзором по решению еще одного важнейшего для региона вопроса экологии - оздоровлению бывшей производственной площадки ОАО "Фософор" в Тольятти. Накануне Виктор Кудряшов провел встречу с главой федерального ведомства Светланой Радионовой, где обсуждалась эта тема.

"Мы подготовили технико-экономическое обоснование, определили технологический путь ликвидации загрязнений, завершили формирование земельных участков. Следующий этап - включение объекта в реестр накопленного экологического вреда. Здесь есть определенные проблемы, поскольку на отдельных участках расположены объекты недвижимости, находящиеся в частной собственности. В соответствии с законодательством, собственники должны либо отказаться от строений, либо провести мероприятия по очистке объектов за свой счет. Необходимо вести переговоры с владельцами объектов. К этой работе, помимо муниципалитета, готовы подключиться Росимущество и Росприроднадзор", - рассказал глава регионального кабмина об итогах встречи.