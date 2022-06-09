В Чапаевске приступили к работам по рекультивации территории СВЗХ

На крупнейшем объекте накопленного экологического вреда - бывшем Средневолжском заводе химикатов в Чапаевске - начался первый этап работы по ликвидации очагов загрязнения. Об этом стало известно в ходе заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Проблемы на площадке предприятия, которое уже давно прекратило свою деятельность, копились много лет. Здесь на территории в 263 га расположены объекты, в том числе шламонакопители и шламоотстойники, использовавшиеся в прошлом при производстве химических удобрений, ядохимикатов, продукции оборонного назначения. Эти объекты являются очагами загрязнения окружающей среды токсичными соединениями - мышьяком, ртутью, солями тяжелых металлов, а также стойкими органическими загрязнителями.
На территории предприятия были проведены инженерные изыскания. В ходе исследований почвы, зданий и сооружений бывшей производственной инфраструктуры, шламонакопителей, шламоотстойников, дна реки Чапаевки были отобраны тысячи проб, проведены многочисленные химико-аналитические и биологические исследования. По результатам изысканий определены границы локализации источников загрязнения окружающей среды.
На основе анализа этих данных был подготовлен проект ликвидации источников химической опасности, включающий проектно-сметную документацию.
Правительство региона по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в течение более чем четырех лет предпринимало планомерные усилия по решению проблемы и привлечению финансовых ресурсов из федерального центра. Итогом этой большой работы стало включение территории СВЗХ в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда.
В 2021 г. Самарская область выиграла конкурс Минприроды РФ и получила необходимое финансирование на первый этап работ по оздоровлению территории СВХЗ в рамках национального проекта "Экология".
Самым крупным источником химического загрязнения на территории СВЗХ является шламоотстойник Ш-2, который находится вблизи русла реки Чапаевки и содержит отходы II-IV классов опасности.
"Нам удалось решить очень серьезный вопрос, мы готовили почву для этого много лет. Мы получили федеральную поддержку и выделили средства областного бюджета на ликвидацию одного из крупнейших очагов экологической опасности. Сейчас подрядная организация приступила к работам. Это позволит обезопасить реку Чапаевку, которая входит в бассейн реки Волги, от возможного загрязнения опасными веществами", - отметил Виктор Кудряшов.
Объем бюджетных средств, выделенных на первый этап ликвидации очага загрязнения, составил два с половиной миллиарда рублей. На эти средства организованы работы по изоляции шламоотстойника Ш-2. Планируется возвести вокруг источника опасных отходов противофильтрационную завесу - подобие бетонного саркофага. Это исключит возможность проникновения токсинов в почву и воды реки Чапаевки.
Организовано постоянное взаимодействие с Росприроднадзором по решению еще одного важнейшего для региона вопроса экологии - оздоровлению бывшей производственной площадки ОАО "Фософор" в Тольятти. Накануне Виктор Кудряшов провел встречу с главой федерального ведомства Светланой Радионовой, где обсуждалась эта тема.
"Мы подготовили технико-экономическое обоснование, определили технологический путь ликвидации загрязнений, завершили формирование земельных участков. Следующий этап - включение объекта в реестр накопленного экологического вреда. Здесь есть определенные проблемы, поскольку на отдельных участках расположены объекты недвижимости, находящиеся в частной собственности. В соответствии с законодательством, собственники должны либо отказаться от строений, либо провести мероприятия по очистке объектов за свой счет. Необходимо вести переговоры с владельцами объектов. К этой работе, помимо муниципалитета, готовы подключиться Росимущество и Росприроднадзор", - рассказал глава регионального кабмина об итогах встречи.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.