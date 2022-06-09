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Происшествия

В Самаре разыскивают заключенного колонии-поселения

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 июня, сотрудниками колонии-поселения №27 УФСИН России по Самарской области был выявлен факт незаконного отсутствия 29-летнего осужденного, который находился на выводном рабочем объекте. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе управления.

По данным ведомства, сотрудниками УФСИН России по Самарской области и полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание осужденного.

"Напоминаем, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения, с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение, могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи", - отметили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

В пресс-службе также дополнили, что в исправительном учреждении, находящемся по адресу Самара, Измайловский переулок, 10, мужчина отбывал наказание по ст. 228 ч.2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до четырех лет лишения свободы.

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