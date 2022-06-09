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Общество

Первый маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в России" собрал более 100 региональных брендов одежды в Самаре

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре стартовал первый губернский маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в России", организованный по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. 100 региональных брендов представили свою продукцию - женскую, мужскую, детскую одежду, обувь, а дизайнеры и торговые предприятия - ткани, фурнитуру, швейное и специализированное оборудование.

Задачу - организовать и провести фестиваль самарской моды, который стал бы площадкой для продвижения региональных брендов, - глава региона поставил в марте этого года. "Талантливых, креативных брендов, на мой взгляд, сегодня много, причем в разных ценовых категориях", - отметил Дмитрий Азаров.

Сегодня в условиях санкций и ухода с рынка зарубежных брендов для региональных производителей открыты колоссальные возможности. И этот фестиваль может стать драйвером развития модной индустрии в Самарской губернии.

Губернатор уделяет особое внимание вопросам поддержки местных производителей всех отраслей. По его инициативе была разработана региональная программа и впоследствии символика "Самарский продукт", которая стала гарантией качества для жителей не только нашего региона, но и других территорий, в том числе зарубежных стран. 

Глава региона регулярно проводит встречи с предпринимательским сообществом, где самым подробным образом обсуждаются все актуальные вопросы, с которыми сталкиваются местные представители бизнеса, обсуждаются предложения и новые действенные механизмы поддержки и развития.

Одним из результатов первого дня работы фестиваля стала договоренность об открытии территорий мультибрендовой торговли в региональных торговых центрах региона.  

"Основная задача фестиваля - обеспечение населения одеждой, обувью, аксессуарами - всем, что делает нашу жизнь не только комфортной, но и красивой. Но есть и другая, не менее важная, задача - развитие наших самарских производителей и возможность организации масс-маркета в связи с уходом зарубежных брендов. Мы говорим именно о масс-маркете - товарах по доступной цене и в достаточно крупных объемах. Сегодня этот вопрос частично решен. Достигнута предварительная договоренность с торговыми центрами о предоставлении площадей, причем совершенно бесплатно, под организацию территории мультибрендовой торговли, где будет представлена продукция самарского производства. Тем самым мы дадим нашим производителям площадки для сбыта и возможность найти своего потребителя", - отметила и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Наталья Катина.  

Представитель Союза торговых центров в Самарской области Ирина Михайловская рассказала, что ТЦ "Аврора Молл" уже готов предоставить бесплатно самарским производителям до 250 кв. метров площадей с торговым оборудованием на срок до трех месяцев.

В рамках открытия фестиваля состоялась встреча предпринимателей с руководителями профильных министерств региона, в ходе которой прозвучали предложения для воплощения в жизнь. Так, представители областного правительства и производители обсудили вопрос подготовки специалистов для отрасли легкой промышленности, например, целевой набор обучающихся.

Как уточнил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, сегодня в регионе пять средних специальных учреждений уже готовят таких профессионалов, и если запрос возрастает, то учреждения образования готовы с 1 сентября расширить набор. Потребуется совместная работа будущих работодателей и минобра по определению компетенций, которыми должны обладать выпускники.

Молодые специалисты, пришедшие на швейные предприятия региона, смогут получать государственную поддержку в виде доплат к заработной плате в течение трех лет. Необходимые изменения региональной программы поручено проработать министерству труда и занятости Самарской области.

Генеральный продюсер фестиваля, руководитель секции "Дизайн костюма" общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России" Мария Казак пояснила: "Люди проявляют большой интерес к фестивалю. Они могут пообщаться, наработать профессиональные связи и встретиться с покупателем. Не случайно для проведения выбрали площадку крупного торгового комплекса, важно приблизиться к потребителю и показать продукцию, изготовленную на нашей Самарской земле. Она не хуже по качеству и доступна по цене".

Одним из гостей фестиваля стала директор ПАО "Снежнянская швейная фабрика "Снежинка" (г. Снежное, ДНР). Напомним, Дмитрий Азаров и глава администрации города Снежное Александр Скворцов подписали соглашение на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР.

"Впечатления наилучшие - от фестиваля и, прежде всего, от самарцев. Прекрасные люди и великолепные профессионалы. Нашей фабрике 58 лет. Несмотря на блокаду, бомбежки, мы не останавливались, шили для военных, полиции, МЧС, медиков. Сырье мы завозим только из России и Беларуси. Сейчас открыты к диалогу и налаживаем сотрудничество с Самарской областью", - поделилась информацией Наталья Курянская.  

Первый губернский маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в России" будет работать до субботы, 11 июня, в ТЦ "Амбар". Для самарцев и гостей города пройдут мастер-классы, семинары лучших дизайнеров и ведущих стилистов России. Вход свободный.

Гид потребителя

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