В Самаре сотрудника госучреждения заподозрили в злоупотреблении при закупке оборудования

Во вторник, 7 июня, в Самаре было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 3 ст. 285 УК РФ в отношении 34-летнего местного жителя, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, мужчина, наделенный организационно-распределительными и административно-хозяйственными функциями в государственном учреждении, в октябре 2021 г. заключил контракт с одним из ООО на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования по цене, на 55% превышающей среднюю рыночную стоимость аналогичных приборов. Это повлекло тяжкие последствия для государственного бюджетного учреждения.
Сейчас уголовное дело находится в производстве СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре.
Расследование продолжается.
По данным источников, речь идет о заместителе главного врача больницы имени Середавина Алексее Ошуркове.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне