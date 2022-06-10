В Самаре сотрудника госучреждения заподозрили в злоупотреблении при закупке оборудования

Во вторник, 7 июня, в Самаре было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 3 ст. 285 УК РФ в отношении 34-летнего местного жителя, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, мужчина, наделенный организационно-распределительными и административно-хозяйственными функциями в государственном учреждении, в октябре 2021 г. заключил контракт с одним из ООО на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования по цене, на 55% превышающей среднюю рыночную стоимость аналогичных приборов. Это повлекло тяжкие последствия для государственного бюджетного учреждения.

Сейчас уголовное дело находится в производстве СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре.

Расследование продолжается.

По данным источников, речь идет о заместителе главного врача больницы имени Середавина Алексее Ошуркове.