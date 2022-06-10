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Общество

В Самаре прошла региональная сессия форума "Сильные идеи для нового времени"

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 июня, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов провел региональную сессию по отбору лучших проектов из числа поданных жителями Самарской области на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени".

"Организаторами форума - Агентством стратегических инициатив и Фондом "Росконгресс" - предоставлена площадка для всех граждан России, где можно открыто предложить свои идеи, направленные на улучшение жизни людей и социально-экономическое развитие нашей страны. Самарская область по результатам первого этапа форума вошла в тройку лидеров по размещению идей на крауд-платформе. Жителями региона подана 1351 идея, это говорит об их неравнодушии и вовлеченности. Сегодня мы действительно живем в условиях нового времени, требующего от нас полной мобилизации всех сил и ресурсов. Особенно приятно, что среди идей много по-настоящему сильных, способных качественно улучшить жить наших граждан", - отметил зампред правительства, приветствуя участников.

Целью форума является выбор и реализация проектов, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. Их представят на итоговом мероприятии летом 2022 года, а лучшую десятку идей - руководству страны.

На региональном уровне также отбирают лучшие проекты для поддержки и тиражирования. На сессии эксперты рассмотрели идеи и проекты по четырем тематическим направлениям: "Национальная социальная инициатива", "Национальная технологическая инициатива", "Национальная кадровая инициатива" и "Открытый разговор".

"Прежде всего оценивается польза проекта, его способность положительно повлиять на социально-экономическое развитие отдельного муниципального образования, региона, страны в целом. Второй базовый критерий, который учитывается, - это вовлеченность автора идеи. Ведь можно идею просто предложить, а можно ею гореть. И вот уже после того как эксперты провели оценку всех проектов от области, отобрали наиболее перспективные, мы сегодня пригласили авторов, чтобы пообщаться с ними и понять, насколько они готовы сами участвовать в реализации той идеи, которую предложили", - пояснил Евгений Пономарев, руководитель управления стратегии развития социальной защиты населения и демографической политики министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, секретарь штаба по отбору лучших проектов.

Наиболее значительным по числу рассматриваемых проектов стало направление "Национальная социальная инициатива". В числе других эксперты пообщались с авторами таких проектов, как "Университет ВОРДИ" (проактивный инструмент помощи семьям с детьми-инвалидами и взрослыми с ментальными и иными нарушениями, нуждающимся в представительстве своих интересов), "Психотюнинг" (проект, направленный на психологическое сопровождение людей, реализующих социальные контракты: ведь, даже получив такую помощь, человеку не всегда удается выйти из трудной жизненной ситуации и преодолеть синдром "выученной бедности").

Была отмечена высокая значимость проекта "Я хочу быть" (профориентация и социализация детей с ОВЗ в креативных индустриях), проекта "Юные ГТО-шки", направленного на вовлечение в занятия физкультурой дошкольников. Также представленные на сессии проекты касались профориентации инвалидов молодого возраста и социально уязвимых групп населения и сопровождения их на протяжении трудового пути, развития принципов здорового долголетия, методов комплексной реабилитации пожилых людей после инфарктов и инсультов.

В рамках трека "Национальная кадровая инициатива" были представлены проект о том, как подготовить детей начальной школы к успешному будущему в цифровой среде с помощью системного дополнительного образования инженерного профиля, проект цифровой платформы "ПрофВыбор", ориентированной на помощь подросткам в профориентации, и другие.

По тематике "Национальная технологическая инициатива" перспективными были признаны проекты здравоохранения - "Телесестринство" и "Единая медкарта пациента в ЕМИАС", - призванные улучшить процесс оказания людям медицинской помощи в первичном звене, 100-процентных аналогов которым в России нет.

Получили высокую оценку проекты в рамках темы "Открытый разговор" - просветительский проект "Обидка", в рамках которого учат культуре примирения и способам профилактики травли, а также мультимедийный патриотический проект для детей и молодежи "Время выбрало нас" о воинах-интернационалистах, который также был поддержан Минобороны РФ.

Александр Фетисов подчеркнул, что уровень организации проведения в регионе этапов форума "Сильные идеи для нового времени" уже получил высокую оценку со стороны Агентства стратегических инициатив.

"Мы начали общение с авторами еще на том этапе, когда идеи размещались, привлекли экспертное сообщество для доработки идей, поскольку региональный трек - это одно направление, но у нас еще и федеральный трек, где должна быть отобрана тысяча лучших идей со всей страны. Мы предприняли определенные усилия к тому, чтобы помочь авторам улучшить их идеи, доработать, сделать их более полезными, более реализуемыми и, соответственно, повысить их конкурентоспособность на федеральном треке", - пояснил Евгений Пономарев.

Впереди - обсуждение проектов еще по трем тематическим направлениям ("Национальная экологическая инициатива", "Развитие регионов", "Предпринимательство") и выбор тех, которые получат поддержку на региональном уровне.  

Напомним, председателем Организационного комитета по подготовке и проведению форума является помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, заместителем председателя - генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, заместителем председателя - ответственным секретарем - советник президента РФ Антон Кобяков. В состав оргкомитета входит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В федеральный пул экспертов, оценивающих проекты, вошли и представители от Самарской области, их более 20.

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