Ресторан "Перчини на Огне" обновил меню

Ресторан возвращает в меню любимые гостями блюда, а также вводит новые вкусы и сочетания. В декабре 2021 года "Перчини на Огне" преобразился не только интерьером, но и меню. В зале, наполненном зеленью, атмосферой итальянских городков и классическими предметами итальянской культуры, появилась возможность попробовать новые блюда, приготовленные на гриле или в настоящей дровяной печи.

Теперь, по многочисленным просьбам гостей, в меню возвращаются и прошлые хиты, которые успели найти поклонников и полюбиться всему городу:

⁃ Сырные палочки во фритюре со свежим соусом дзадзики, рецепт которого — родом из солнечной Греции.

⁃ Пицца Маргарита — настощая королева меню в цветах итальянского флага. Ее состав максимально простой, но вкус никого не оставляет равнодушным. При желании можно дополнить пиццу любимым ингредиентом.

⁃ Паста Карбонара — главный символ римской кухни в европейском исполнении с беконом, сливками, яичным желтком и пармезаном.

⁃ Паста с телятиной и грибами — уникальное и всеми любимое сочетание домашней пасты ручной работы, нежного мяса и ароматных грибов.

⁃ Батат фри с трюфельным маслом и пармезаном — великолепная новинка, ставшая хитом обновления

⁃ И на десерт, конечно, всеми любимый крепвиль — нежный десерт с блинчиками, кремом, клубникой и крошкой штрейзеля из меню.

Гостей ждут в уютном итальянском дворике с дровяной печью, мангалом, радужными улыбками персонала и звоном бокалов. Современная гастрономическая Италия — на улице Дачная, 2.