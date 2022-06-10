Ресторан "Перчини на Огне" обновил меню

Ресторан возвращает в меню любимые гостями блюда, а также вводит новые вкусы и сочетания. В декабре 2021 года "Перчини на Огне" преобразился не только интерьером, но и меню. В зале, наполненном зеленью, атмосферой итальянских городков и классическими предметами итальянской культуры, появилась возможность попробовать новые блюда, приготовленные на гриле или в настоящей дровяной печи.
Теперь, по многочисленным просьбам гостей, в меню возвращаются и прошлые хиты, которые успели найти поклонников и полюбиться всему городу:
⁃ Сырные палочки во фритюре со свежим соусом дзадзики, рецепт которого — родом из солнечной Греции.
⁃ Пицца Маргарита — настощая королева меню в цветах итальянского флага. Ее состав максимально простой, но вкус никого не оставляет равнодушным. При желании можно дополнить пиццу любимым ингредиентом.
⁃ Паста Карбонара — главный символ римской кухни в европейском исполнении с беконом, сливками, яичным желтком и пармезаном.
⁃ Паста с телятиной и грибами — уникальное и всеми любимое сочетание домашней пасты ручной работы, нежного мяса и ароматных грибов.
⁃ Батат фри с трюфельным маслом и пармезаном — великолепная новинка, ставшая хитом обновления
⁃ И на десерт, конечно, всеми любимый крепвиль — нежный десерт с блинчиками, кремом, клубникой и крошкой штрейзеля из меню.
Гостей ждут в уютном итальянском дворике с дровяной печью, мангалом, радужными улыбками персонала и звоном бокалов. Современная гастрономическая Италия — на улице Дачная, 2.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !