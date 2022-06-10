Сам себе предприниматель: число самозанятых в Самарской области превысило 120 тысяч человек

О результатах официальной регистрации самозанятых за время действия в регионе специального налогового режима рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Официальный статус плательщика налога на профессиональный доход сегодня имеют более 120 тысячи жителей региона. Совокупный доход самозанятых за время действия налогового режима (с 1 января 2020 года) уже превысил 20 млрд рублей, а общий объем уплаченных налогов - более 667 млн рублей.

Условия для "выхода из тени" и официальной регистрации в качестве плательщика налога на профдоход в Самарской области создаются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Формирование благоприятного делового климата в регионе - одна из ключевых задач в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Вместе с ростом числа официально зарегистрированных самозанятых расширяется и линейка инструментов поддержки этой категории предпринимателей.

"Мы активно вовлекаем самозанятых в региональное бизнес-сообщество, привлекаем к участию в главных событиях для предпринимателей и обсуждению актуальных вопросов. Регулярно запускаем для них образовательные программы, где учим основам ведения своего дела, оказываем услуги по продвижению и информационной поддержке проектов наших творческих и инициативных граждан. Этой весной мы запустили программу наставничества, в которой самозанятые смогут "прокачать" свои компетенции под руководством опытных предпринимателей, - рассказал Дмитрий Богданов. - Пользователям специального налогового режима, наравне с предпринимателями, сегодня доступны все инструменты развития, и мы продолжим расширять линейку действующих мер поддержки".

Сегодня самозанятым Самарской области доступны консультации в центрах "Мой бизнес", участие в образовательных программах и курсах, имущественная поддержка в виде оборудованных помещений в бизнес-инкубаторах и коворкингах, участие в ярмарках, конкурсах и бизнес-событиях и др.

С 9 по 11 июня самозанятые, создающие предметы одежды, аксессуары и украшения, участвуют в губернском маркет-фестивале "Территория моды. Сделано в России". В региональных ярмарках продукции самозанятых приняли участие в целом уже более 200 человек.

"Я увидела рекламу услуг центра "Мой бизнес", стала читать статьи, смотрела эфиры. Для участия в проектах необходимо было зарегистрироваться в качестве самозанятой. Сделала это. И поняла, как это удобно, насколько расширились мои возможности! Теперь мои работы можно увидеть на онлайн-витрине самозанятых, созданной на сайте mybiz63.ru, - рассказала самозанятая Ирина Тарасенко, создающая интерьерный декор из экологичного материала - джута. - Я прослушала наикрутейшие курсы "Продажи и скрипты" и "Секреты успешного запуска на маркетплейсах" от проекта "Мой бизнес". Участвовала в ярмарке для самозанятых. Рассматриваю и использую все варианты, где можно заявить о себе и своем продукте. Регистрация в качестве самозанятой дает преимущество и перед клиентами. Мое серьезное отношение к своему делу подтверждается статусом".