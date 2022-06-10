МЧС: штраф за сжигание сухой травы вырос в пять раз

С 8 июня кратно увеличились административные штрафы за нарушения пожарной безопасности: в среднем для граждан — в 10 раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — в два раза. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

По новому законодательству с 3 до 15 тыс. руб. повысили административное наказание за сжигание сухой травы. Во время особого противопожарного режима сумма штрафа для гражданина составит до 20 тыс. руб., а для должностного лица — до 60 тыс. рублей.

Всего с марта 2022 г. в России оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности порядка 11 тыс. физический и юридических лиц.