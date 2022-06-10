Музыкальный фестиваль "САМ.ФЕСТ" можно будет посмотреть в прямом эфире

Организаторы фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ", который пройдет 11 и 12 июня на стадионе "Солидарность Самара Арена", решили провести профессиональную многокамерную трансляцию для тех зрителей, кто не смог попасть на событие.

Вход на фестиваль для зрителей бесплатный. Все желающие могли заранее зарегистрироваться на мероприятие и получить бесплатный билет на сайте samfest.ru. На данный момент зрители забронировали уже все билеты на 11 июня и практически все билеты 12 июня.

Трансляция пройдет в прямом эфире на официальной странице фестиваля во "ВКонтакте". За два дня на сцену стадиона "Солидарность Самара Арена" выйдут хедлайнеры:

11 июня: The Hatters, Slava Marlow, IOWA, Сергей Бобунец;

12 июня: Вячеслав Бутусов, Олег Митяев, ARTEMIEV, VLNY.

Ведущие фестиваля: Тутта Ларсен и Евгений Казаченко.

Вместе с именитыми артистами шанс выступить на "САМ.ФЕСТ" получили 10 победителей всероссийского творческого конкурса: Веснушка, Гульнара Байгузина, БАЛАКИРЬ, группа "Инкогнито", группа "Двадцать", Яна Антропова, Алексей Занин, Advinke, Роза Карим, TRAMONTANA!

Напомним, что творческий конкурс "САМ.ФЕСТ" проходил в три этапа с января 2020 года. Свои заявки на участие прислали более 700 авторов и исполнителей собственных песен. Финальная десятка победителей прошла отбор команды фестиваля, компетентного жюри, а также этап народного голосования. На сцене участники поборются за главный приз — возможность записать и выпустить свой мини-альбом (EP) под кураторством лидеров музыкальной индустрии. Имя победителя будет объявлено в финале мероприятия 12 июня.

Обладателей входных билетов на "САМ.ФЕСТ" предупреждают, что если его не используют до 17:50 в день мероприятия, то он будет автоматически аннулирован, и после 18:00 вход по нему будет невозможен. Аннулированные билеты вновь вернутся в систему, и желающие смогут пройти на освободившиеся места, получив новый билет на фестиваль. В случае их наличия, получить билеты в день мероприятия можно в кассе, расположенной у гейта №2 на стадионе "Солидарность Самара Арена". Схемы расположения гейтов и входов можно найти на сайте фестиваля www.samfest.ru.

В настоящий момент билеты на 11 июня закончились, а на 12 июня осталось ограниченное количество. Их пока можно получить на сайте KASSIR.RU или сайте samfest.ru.

В дни проведения фестиваля на территории "САМ.ФЕСТа" будут работать детские спортивные площадки, фудкорт, ярмарочные и развлекательные зоны. Добраться на стадион можно будет на общественном транспорте, работа которого в эти дни будет усилена, а также на специальных шаттлах с бесплатным проездом.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.