"Крылья Советов" заключили соглашение о партнерстве с Wildberries

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В новом сезоне "Крылья Советов" будут сотрудничать с Wildberries, сообщает пресс-служба клуба. Компания станет новым техническим партнером "Крыльев Советов" и будет поставлять экипировку всем командам клуба, включая академию.