"Крылья Советов" заключили соглашение о партнерстве с Wildberries

В новом сезоне "Крылья Советов" будут сотрудничать с Wildberries, сообщает пресс-служба клуба. Компания станет новым техническим партнером "Крыльев Советов" и будет поставлять экипировку всем командам клуба, включая академию.
Болельщики смогут приобрести клубную атрибутику и спортивную экипировку "Крыльев" в интернет-магазине Wildberries, также клуб и новый партнер готовят ряд промо-активностей для самарских болельщиков.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?