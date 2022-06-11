В результате крушения самолета в Самаре никто не пострадал

Стали известны подробности крушения легкомоторного самолета в Самаре.

По информации ГУ МЧС по Самарской области, на р. Волга (затон Грязный) в Октябрьском районе Самары при попытке взлета произошло опрокидывание легкомоторного гидросамолета. В момент крушения в самолете находился 54-летний пилот. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

По имеющейся информации самолет самодельный, проходил летные испытания.