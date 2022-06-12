Двое жителей Самарской области предстанут перед судом за похищение человека

В Самарской области задержаны двое участников группы, подозреваемых в похищении человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По имеющейся информации, злоумышленники в вечернее время, находясь на дороге "Тольятти - Хрящевка", вытащили из припаркованного на обочине такси 39-летнего пассажира и насильно привезли в частный дом, расположенный в Центральном районе Тольятти, где в подвальном помещении связали веревками, металлической цепью, нанесли телесные повреждения и вынудили написать расписки на различные денежные суммы.

Через четыре дня, когда злоумышленники отпустили пленника, мужчина обратился в полицию за помощью. Он рассказал оперуполномоченным уголовного розыска, что проживает в Санкт-Петербурге, где познакомился с 41-летней замужней женщиной, после чего они приняли совместное решение уехать в Тольятти. В мае текущего года 52-летний супруг женщины выследил их и пригласил на встречу, с которой его насильно увезли в дом второго злоумышленника.

2 июня в результате совместной операции сотрудников полиции, Следственного комитета и регионального управления Росгвардии по месту жительства 32-летнего подозреваемого в Тольятти проведен обыск, в ходе которого изъяты металлическая цепь, скотч, деревянная палка, веревки, расписки потерпевшего на общую сумму 252 тыс. руб. и автомобиль, в котором перевозили похищенного. Ранее не судимые злоумышленники, работающие таксистами, задержаны.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека". В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.